На консервацию аварийного Дома Говинга в Выборге выделили 20 млн рублей

Для спасения исторического Дома Говинга в Выборге, находящегося в плачевном состоянии, из резервного фонда губернатора Ленинградской области выделили 20 миллионов рублей.

Эти деньги потратят на консервацию здания и первоочередные работы по его восстановлению. К реставрации Дома Говинга, как передает пресс-служба регионального правительства, приступят уже в 2021 году. Работы, которые остановят дальнейшее разрушение объекта, планируется завершить в течение шести-девяти месяцев.

Сейчас из-за угрозы обрушения элементов постройки в Выборге перекрыт проход и проезд по Крепостной улице. Завершение противоаварийных работ позволит восстановить движение на этом участке.

О судьбе здания после реставрации пока ничего неизвестно. Председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отмечает, что ранее памятник функционировал как жилой дом с коммерческими помещениями — на сохранении этой функции и будут наставить в ведомстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что студенты-музеологи СПбГУ объявили сбор средств для реставрации знаменитой беседки-склепа из фильма Алексея Балабанова «Брат».