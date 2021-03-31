Студенты СПбГУ собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат»

Следующий этап после сбора средств — составление сметы и плана проекта, согласованного с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы на самом объекте. Фото: planeta.ru / Алина Багрий

Следующий этап после сбора средств — составление сметы и плана проекта, согласованного с государственной историко-культурной экспертизой, закупка необходимых материалов и непосредственные работы на самом объекте. Фото: planeta.ru / Алина Багрий

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета запустили краундфандинговую кампанию, деньги от которой пойдут на восстановление склепа, ставшего легендарным благодаря фильму Алексея Балабанова «Брат».

Склеп генерал-майора Александра фон Бекмана находится на Смоленском лютеранском кладбище, и именно в этой беседке Данила Багров ведет разговор с Немцем. К сожалению, культовый статус объекта не спас его от разрушения — сейчас памятник истории и культуры находится в плачевном состоянии и требует скорейшей реставрации.

Судьбой склепа озаботились студенты третьего курса СПбГУ по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Они разместили на платформе Planeta.ru краудфандинговую кампанию — сбор средств для реставрации памятника. КГИОП уже одобрил проведение восстановительных работ.

По подсчетам активистов, на реставрацию требуется 60 тысяч рублей. К счастью, петербуржцы активно откликнулись на призыв о помощи — собрано уже почти 85 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти приведут в порядок здание Кордегвардии.