Младшеклассник сел за руль и спровоцировал ДТП в Красном Селе

В Красном Селе маленький водитель устроил автомобильную аварию, пока его родственник сидел на пассажирском сидении.

Как сообщается в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село», все случилось 3 апреля рядом с торговым комплексом «Красносельский» на Огородной улице. Там белая иномарка Hyundai задела припаркованную машину.

Водитель находившегося рядом микроавтобуса заметил, что виновник ДТП намерен скрыться, и решил самостоятельно остановить нарушителя. Он встал перед легковушкой, не давая ей уехать.

Вскоре выяснилось, что за рулем был ребенок, судя по всему, младшеклассник. Мальчик пытался скрыться с места происшествия и прокатил водителя микроавтобуса на капоте. Рядом с ним, на пассажирском сидении был его родственник. Он выходил из машины с широкой улыбкой на лице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело подростка, который ушел гулять пять дней назад, нашли на берегу Охты.