На Заневском пожар в коммуналке унес жизнь человека: жертвы и пострадавшие от возгораний в Петербурге и Ленобласти

Лучший способ борьбы с огнем - предупредить его распространение, не допустив возникновения пожара. То есть, стоит предельно внимательно относится к противопожарным мерам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Лучший способ борьбы с огнем - предупредить его распространение, не допустив возникновения пожара. То есть, стоит предельно внимательно относится к противопожарным мерам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Вечером 6 апреля во время пожара в коммунальной квартире пятиэтажного дома на Заневском проспекте погиб человек.

О чрезвычайном происшествии и жертве сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Вызов на возгорание в доме на пересечении Заневского и Стахановцев поступил спасателям в 16:45, а к 17:45 пламя уже было потушено. К сожалению, огонь унес жизнь одного человека — его тело пожарные обнаружили уже после ликвидации огня.

Пламя так сильно изуродовало тело, что определить его пол и возраст без экспертизы невозможно. Еще 19 человек удалось благополучно эвакуировать из горящего здания. Пострадала в результате одна из пяти комнат квартиры.

При пожаре люди чаще всего задыхаются от дыма и не могут выбраться из охваченного огнем помещения, что приводит к отравлению угарным газом, а во многих случаях становится гибельным. Только вчера, 6 апреля, во Всеволожске в квартирном пожаре пострадали от угарного газа мужчина и женщина. Их, к счастью, успели доставить в больницу и оказать медицинскую помощь. Примечательно, что причиной возгорания стал неисправный электросамокат.

В конце марта на проспекте Художников в пожаре пострадали мужчина, который получил ожоги, женщина, — у нее диагностировали отравление, — и их собака. Животное передали ветеринарам, а его хозяев отправили в больницу. Причины и обстоятельства возгорания в этот раз остались неизвестными.

Нередко жертвами пожаров становятся пенсионеры, ввиду слабого здоровья или медленной реакции. Так, утром 15 марта в квартире на Купчинской улице после ликвидации огня спасатели нашли труп 85-летней женщины. 3 марта, потушив возгорание в «трешке» на улице Ленина, пожарные обнаружили в одной из комнат пенсионерку 84 лет.

И все же стоит помнить, что стихия не щадит никого: к примеру, 11 марта на 22-м этаже дома по Плесецкой улице огонь унес жизнь 44-летнего мужчины. Напомним, что gazeta.spb.ru писала о пожарах в высотках и порядке спасения людей в таких случаях.