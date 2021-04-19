В Гималаях потеряли петербургского альпиниста

В Гималаях потеряли петербургского альпиниста
В Гималаях ищут альпиниста. Фото: unsplash

В Гималаях ведутся поиски альпиниста из Петербурга. Об этом сообщает «78 канал».

Известно, что Сергей Кондрашкин совместно с Александром Лутхокиным и Дмитрием Синёвым взбирался на одну из горных вершин в районе горного массива Аннапурна.

Напомним, что Аннапурна — горный массив в Гималаях. Он является высочайшей точкой массива — Аннапурна I — десятый по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира. Аннапурна I считается самым опасным восьмитысячником — уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений достигает 32%.

Так, 18 апреля спортсмены перестали выходить на связь. Отмечается, поиск становвится еще более трудным в связи с погодными условиями. Ведь в горах температура способна снижаться до минус 40 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сход лавины стал причиной гибели двух туристов в национальном парке «Югыд Ва» в республике Коми. С ними был еще один турист, ему удалось выжить.

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