Вице-губернатор Бондаренко Николай подал документы на праймериз «Единой России»

Вице-губернатор Бондаренко Николай подал документы на праймериз «Единой России»
Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вице-губернатор Николай Бондаренко подал документы на праймериз «Единой России».

Бондаренко будет конкурировать с Мариной Шишкиной, а избираться будет по 12 округу, который закреплен за Приморским районом, сообщает «Фонтанка».

Предварительный отбор кандидатов в Госдуму и в ЗакС продлится до конца мая, затем начнется второй этап гонки. Документы на участие принимаются до 29 апреля. Проголосовать за своего кандидата можно через «Госуслуги».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России планируют провести дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября этого года. Онлайн-формат будет реализован в шести регионах, в том числе в Москве.

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