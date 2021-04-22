На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп

Всего собрано и вывезено для последующей утилизации 16 ртутных ламп. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

Всего собрано и вывезено для последующей утилизации 16 ртутных ламп. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

В Пушкинском районе Петербурга ликвидирована аварийная ситуация. Там были найдены 16 бесхозных ртутьсодержащих ламп.

Об этом стало известно в четверг, 22 апреля. Об обнаружении целых разбросанных ламп (типа ДНАТ) на пустыре в экологическую службу СПб ГУП «Экострой» заявила местная жительница.

Как сообщили в пресс-службе «Экострой», прибывшие сотрудники выполнили замеры концентрации паров ртути в воздухе. В результате превышения предельно допустимых концентраций не зафиксированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о вывозе ртутьсодержащих отходов из Петроградского района.