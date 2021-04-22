На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп

На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп
Всего собрано и вывезено для последующей утилизации 16 ртутных ламп. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

В Пушкинском районе Петербурга ликвидирована аварийная ситуация. Там были найдены 16 бесхозных ртутьсодержащих ламп.

Об этом стало известно в четверг, 22 апреля. Об обнаружении целых разбросанных ламп (типа ДНАТ) на пустыре в экологическую службу СПб ГУП «Экострой» заявила местная жительница.

В ДНАТ (Дуговые Натриевые Трубчатые лампы) в незначительном количестве дозируется амальгама натрия и ртути. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

Как сообщили в пресс-службе «Экострой», прибывшие сотрудники выполнили замеры концентрации паров ртути в воздухе. В результате превышения предельно допустимых концентраций не зафиксированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о вывозе ртутьсодержащих отходов из Петроградского района.

ГУП "Экострой" Пушкинский район ртутные лампы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп
В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины «КовиВак» ...
Посетитель магазина на Московском попытался пронести мимо касс дрель и ...
Суд не изменил меру пресечения нефролога Земченкова после его отказа от ...
Петербуржцы стали в три раза больше читать романы Владимира Набокова
Строительная компания Setl Group возведет две новые очереди ЖК «Солнечный город»
Постоялец петербургской гостиницы открыто похитил iPhone и попался Росгвардии
В Ленобласти нарушителей весенней просушки проверят на уплату налогов