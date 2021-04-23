Более 200 петербуржцев получили «пятерки» за «Тотальный диктант»

В Петербурге 4,9% участников, которые писали диктант в аудитории, справились с этим на «отлично». Об этом сообщается на сайте «Тотального диктанта».

Все диктанты проверены и все отметки выставлены. Так среди жителей Северной столицы определили 225 отличников.

Организаторы мероприятия заметили, что 210 из 4386 человек написали текст без сучка и без задоринки, возможно, допустив лишь одну пунктуационную ошибку.

Стоит отметить, что больше всего отличников среди тех, кто писал диктант на филологическом факультете РГПУ им. А. И. Герцена. Там их 32 человека.

Известно, что текст в этом году текст для «Тотального диктанта» подготовил литератор, журналист и сценарист Дмитрий Глуховский.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что во всем мире 10 апреля стартовала международная образовательная акция «Тотальный диктант». Каждый год на мероприятие приглашаются все желающие, чтобы проверить свой уровень грамотности.