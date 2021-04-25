Отцу погибшей в пожаре на Героев двухлетней девочки предъявлено обвинение

В Петербурге отцу малолетней девочки, умершей после пожара, предъявлено обвинение.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. 30-летний мужчина, работающий грузчиком, пока находится под подпиской о невыезде. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу, горожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, инцидент произошел в субботу днем, 24 апреля, в квартире одного из домов на проспекте Героев. Там находились два малолетних ребенка – девочки двух и четырех лет. В какой-то момент произошло возгорание бытовой техники, обеим малышкам потребовалась медпомощь. Девочек успели госпитализировать, одна из них скончалась, за жизнь другой борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о возбуждении уголовного дела после пожара, из-за которого погиб ребенок.