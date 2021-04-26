Суд в Петербурге продлил срок ареста главному нефрологу Петербурга

Александр Земченков останется под стражей до 27 июля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Александр Земченков останется под стражей до 27 июля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Петербурге продлил срок ареста бывшему главному нефрологу города Александру Земченкову, которого обвиняют в убийстве супруги.

По решению суда, он будет находится под стражей до 27 июля, сообщает ТАСС.

Напомним, что первая супруга нефролога Ирина Земченкова, пропала в феврале 2010 года. Женщина вышла на работу и не вернулась. Её искали на протяжении 11 лет.

30 марта в рамках расследования Земченкова задержали, а 1 апреля он дал признательные показания. Нефролог рассказал, что в пылу ссоры толкнул жену, и падение оказалось для нее смертельным. Как полагает следствие, испугавшись, врач расчленил тело и спрятал его в мусорных баках, чтобы скрыть следы преступления. Мужчина поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением. Расследование уголовное дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деле главного петербургского нефролога Александра Земченкова, который совершил признание в убийстве по неосторожности и последующем расчленении своей первой жены, пропавшего 10 лет назад врача-гинеколога Ирины Земченковой, появились новые, неожиданные подробности.