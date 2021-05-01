«Дня тишины» на голосовании в России не будет

Отмененный в России «день тишины» начал действовать в день своей официальной публикации, то есть 30 апреля. Об этом стало известно из сообщения на официальном портале правовой информации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, отменяющий «день тишины» при многодневном голосовании.

Так, политическая деятельность, воздействующая на людей, должна окончиться ровно в 00:00 первого дня выборов. При том, что день голосования будет не один.

Помимо этого закон утверждает, что кандидат, в случае обжалования отказа избиркома в регистрации, может подать в суд иск в течение пяти дней со дня принятия избиркомом решения.

Ранее же срок оспаривания считался ото дня вынесения первоначального решения, в связи с чем кандидаты просто не успевали направить документы в суд.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев предложил поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей.