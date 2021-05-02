Эксперты рассказали, как долго сохраняется иммунитет после вакцины «КовиВак»

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: Pixabay

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: Pixabay

Они заявили, что иммуногенность препарата оценивается в 85%.

Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации «КовиВак». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что иммуногенности вакцины оценивается в 85%. Человек, прививавшийся «КовиВак», находится в безопасности около восьми месяцев. Эксперт добавил, что препарат мягкий, поэтому антитела вырабатываются довольно медленно.

«Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован»,

— сказал Ишмухаметов.

Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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