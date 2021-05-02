Смольный планирует развивать «вакцинный туризм»

В город хотят приглашать россиян, которые проживают за границей.

Власти Санкт-Петербурга рассказали о планах развивать «вакцинный туризм». Эту идею Смольный уже обсуждает с федеральным оперативным штабом. Об этом пишет Piter.TV.

Комитет по туризму предлагает для начала приглашать в Северную столицу для вакцинации от коронавируса россиян, которые проживают за рубежом. Затем «вакцинные туры» можно устраивать для иностранцев, которые являются членами семей россиян.

При этом в первую очередь, убеждены власти, нужно сделать все, чтобы прививку получили как можно больше жителей России. Это позволит приостановить распространение коронавируса и победить пандемию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова объяснила, зачем сдавать ПРЦ-тест привитым от коронавируса.