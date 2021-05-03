Петербуржцам предлагают оценить ход весенней уборки в своем районе до 10 мая

Голосование позволяет определить, какой из районов лучше всего справляется с содержанием своих территорий. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Голосование позволяет определить, какой из районов лучше всего справляется с содержанием своих территорий. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жителям Северной столицы предлагают принять участие в традиционном интернет-опросе о качестве весенней уборки города.

Онлайн-голосование запустил Комитет по благоустройству города на своей странице, оно продлится до 10 мая. Участие займет не более трех минут, а после сотрудники администрации подведут итоги.

Для голосования необходимо выбрать свой район и ответить на вопросы о качестве уборки, выбирая один из предложенных вариантов.

Такие опросы комитет проводит два раза в год по итогам осеннего и весеннего месячников благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте Жилищный комитет Петербурга проверил качество уборки городских дворов.