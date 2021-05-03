Петербуржцам предлагают оценить ход весенней уборки в своем районе до 10 мая

Петербуржцам предлагают оценить ход весенней уборки в своем районе до 10 мая
Голосование позволяет определить, какой из районов лучше всего справляется с содержанием своих территорий. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жителям Северной столицы предлагают принять участие в традиционном интернет-опросе о качестве весенней уборки города.

Онлайн-голосование запустил Комитет по благоустройству города на своей странице, оно продлится до 10 мая. Участие займет не более трех минут, а после сотрудники администрации подведут итоги.

Для голосования необходимо выбрать свой район и ответить на вопросы о качестве уборки, выбирая один из предложенных вариантов.

Такие опросы комитет проводит два раза в год по итогам осеннего и весеннего месячников благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте Жилищный комитет Петербурга проверил качество уборки городских дворов.

голосование новости СПб уборка города


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водосточная труба рухнула на тротуар в Петроградском районе
В Пушкине нашли корпус артиллерийского снаряда времен ВОВ
Петербуржцам предлагают оценить ход весенней уборки в своем районе до 10 мая
Россиянам разрешили не сдавать тест на COVID при возвращении из Абхазии и ...
Land Rover вылетел на тротуар и перевернулся на Лиговском
В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения COVID
Уголовное дело завели на жителя Ленобласти, выгонявшего отдыхающих ...
На два метра выше положенного: стало известно, за что БЦ на Энгельса снесут ...