На набережной реки Карповки произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В ночь на 4 мая в Петроградском районе в Петербурге на набережной реки Карповки произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль Skoda и микроавтобус Ford.

На кузове попавшего в ДТП минивэна размечена спецмаркировка скорой медицинской помощи.

«Скорее всего водитель или пилот а/м скорой помощи ехал с выключенным звуковым сигналом на красный свет светофора и влетел в а/м шкода», — сообщили пользователи Сети.

В группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео с места происшествия. Судя по кадрам, машины не получили серьезных повреждений.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на участке шоссе Революции. Там столкнулись два легковых автомобиля – один из них выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав инцидент.