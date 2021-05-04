Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в Даркнете

Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в Даркнете
Расследование против сети начала полиция Германии, создав международную рабочую группу с участием Европола, полицейскими из Европы, США и Канады. Фото: pixabay.com

Полиция Германии задержала 3 человек в рамках расследования дела о детской порнографии. Обыски проходили практически по всей Германии, в результате задержали 3 предполагаемых нарушителей закона и члена сети.

Сеть существовала в Даркнете, работая по всему миру, сообщает Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). Сеть была создана не ранее 2 лет назад, насчитывала более 400 тысяч участников, которые обменивались видео, сообщает РИА «Новости». Расследование против сети начала полиция Германии, создав международную группу с участием Европола, полицейскими из Европы, США и Канады.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ступень мощнейшей китайской ракеты «Чанчжэн-5B» может рухнуть в густонаселенном районе. Скорее всего обломок совершит сход в течение ближайшей недели, сообщает SpaceNews.
Германия детская порнография задержанные полиция расследование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в Даркнете
Японский медик назвал способ избежать старения в молодом возрасте
В Турции закрыли отель после празднования Пасхи туристами из Украины
Ступень мощнейшей китайской ракеты «Чанчжэн-5B» может рухнуть в ...
Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России
Нападение на педиатра в поликлинике Петербурга привлекло внимание главы ...
На КАДе столкнулись 3 машины, одна загорелась
Почему эксперты предсказывают крах британской монархии с приходом принца Уильяма