Немецкая полиция раскрыла сеть с детским порно в Даркнете

Полиция Германии задержала 3 человек в рамках расследования дела о детской порнографии. Обыски проходили практически по всей Германии, в результате задержали 3 предполагаемых нарушителей закона и члена сети.

Сеть существовала в Даркнете, работая по всему миру, сообщает Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA). Сеть была создана не ранее 2 лет назад, насчитывала более 400 тысяч участников, которые обменивались видео, сообщает РИА «Новости». Расследование против сети начала полиция Германии, создав международную группу с участием Европола, полицейскими из Европы, США и Канады.