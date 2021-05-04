Каждый пятый житель России считает себя ленивым

Каждый пятый житель России считает себя ленивым
Из тех россиян, которые считают себя ленивыми, 11% объясняют это отсутствием желания или мотивации что-либо делать. Фото: pixabay

ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 взрослых граждан и выяснил, что 21% жителей России считают себя ленивыми.

При этом среди респондентов от 18 до 24 лет ленивыми себя считают 29%. Порядка 73% опрошенных уверены, что они трудолюбивы, при этом у женщин доля таких ответов выше — 77%.

Из тех россиян, которые считают себя ленивыми, 11% объясняют это отсутствием желания или мотивации что-либо делать, 9% откладывают дела на потом или находят причины что-то не сделать, 7% говорят, что могли бы делать больше, а по 5% ответили, что ленятся из-за слабого здоровья или утомляемости, а также сослались на то, что не любят напрягаться.

Слово «прокрастинация» не знают 74% опрошенных, 13% не знают его значения, 6% заявили, что прокрастинация связана с откладыванием дел на потом, а 4% — с нежеланием чем-либо заниматься и бездельем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор призвал россиян привиться от коронавируса на майских праздниках.

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