В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 9 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 9 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 9199 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в среду, 5 мая. Как сообщает городской оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период было обработано 12447 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой как можно быстрее сделать прививку от коронавируса.

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