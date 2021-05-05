Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Столица и город на Неве по итогам первого квартала 2021 года вошли в топ-10 мировых лидеров по росту цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
Шорт-лист возглавили 3 китайских города. Москва на 8 позиции, а в 2020 году была на 11-ом, сообщает РБК. Северная столица с 43-го места перешла на 6-ое. В 2021 году цены на элитное жилье в Питере выросли на 13%. Также в топ-5 Ванкувер и столица Южной Кореи.
В среднем стоимость увеличилась на 4,5%. Почти в 70%% городов цены остаются стабильными. Также цены снизились в столицах Германии, Испании, Англии и Франции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти половине петербуржцев не хватает отпуска, чтобы отдохнуть. Среди тех россиян, которым мало 28 дней отпуска — каждый второй это работник в сфере медицины и фармацевтики, банковский служащий или юрист.