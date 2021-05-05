Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Шорт-лист возглавили 3 китайских города. Москва на 8 позиции, а в 2020 году была на 11-ом, сообщает РБК. Северная столица с 43-го места перешла на 6-ое. В 2021 году цены на элитное жилье в Питере выросли на 13%. Также в топ-5 Ванкувер и столица Южной Кореи.