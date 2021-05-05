Проект трамвайной линии по маршруту от Купчино до Славянки вошел в лонг-лист конкурса ООН

Проект трамвайной линии по маршруту от Купчино до Славянки вошел в лонг-лист конкурса ООН
В конкурсе были представлены лучшие проекты со всего мира. Фото: пресс-служба Транспортной концессионной компании

Проект создания и эксплуатации трамвайной линии «Станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка» вошел в список Building Back Better-2021. Состязание проводилось под эгидой международного форума проектов Европейской экономкомиссии ООН.

Сначала «Славянку» оценивали по смысловым блокам, контрольным показателям и 100 индикаторам, сообщает «Фонтанка». В конкурсе были представлены лучшие проекты со всего мира. Все они заточены на благо людей и улучшение экологии Земли. В конкурсе отобрали 31 проект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 мая ограничат движение транспорта в связи с праздничным шествием. С 10.00 до 11.30 движение транспорта прекращено по Пражской улицы от улицы Белы Куна до проспекта Славы. И с 11.00 до 12.00 по проспекту Славы от Софийской улицы до Бухарестской улицы.

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