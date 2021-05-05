90-летий актер Иван Краско намерен жениться

90-летий актер Иван Краско намерен жениться
Народный артист РФ Иван Краско. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новая избранница артиста заверила, что ей не нужны ни деньги, ни недвижимость возлюбленного.

Актер Иван Краско может жениться в пятый раз. Его избранницей якобы стала Наталья Смыкова, которая уверяет, что не претендует ни на заработки артиста, ни на его недвижимость. Об этом пишет «Собеседник».

Женщина отметила, что познакомилась с Краско в театре после его выступления. Они начали встречаться, как только артист переболел коронавирусом. Смыкова заявила, что сама довольно хорошо обеспечена, поэтому готова забрать Краско к себе домой.

Напоминаем, что с последней супругой актер развелся всего три года назад. С Натальей Шевель он прожил всего три года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 90-летнего актера Ивана Краско родился шестой ребенок.

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