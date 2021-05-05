В Африке женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четыре мальчика

Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения.

В Африке женщина родила сразу девятерых детей при помощи кесарева сечения. На свет появились пять девочек и четыре мальчика. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на малийский новостной портал Maliweb.

Известно, что роды состоялись 4 мая. Женщину доставили в одну из лучших больниц по распоряжению временного президента Мали Ба Ндао. Она рожала в Марокко. На данный момент и роженица, и ее малыши чувствуют себя хорошо.

Напоминаем, что в Мали на одну женщину приходится 6,3 детей. По данному показателю страна уступает только соседнему государству Нигеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге женщина родила 11-го ребенка. Роды у петербурженки принимали по полису обязательного медицинского страхования.