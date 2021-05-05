В Африке женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четыре мальчика

В Африке женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четыре мальчика
Женщина родила сразу девять детей. Фото: Pixabay

Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения.

В Африке женщина родила сразу девятерых детей при помощи кесарева сечения. На свет появились пять девочек и четыре мальчика. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на малийский новостной портал Maliweb.

Известно, что роды состоялись 4 мая. Женщину доставили в одну из лучших больниц по распоряжению временного президента Мали Ба Ндао. Она рожала в Марокко. На данный момент и роженица, и ее малыши чувствуют себя хорошо.

Напоминаем, что в Мали на одну женщину приходится 6,3 детей. По данному показателю страна уступает только соседнему государству Нигеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге женщина родила 11-го ребенка. Роды у петербурженки принимали по полису обязательного медицинского страхования.

африка беременность роды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Африке женщина родила сразу девять детей: пять девочек и четыре мальчика
Петербург ожидает 5 миллионов туристов в текущем сезоне
Жители Кудрово рассказали о побелевшем Безымянном ручье
Число активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти
90-летий актер Иван Краско намерен жениться
Надзорный совет Facebook отказался разблокировать аккаунт Трампа
На Комендантском целый час тушили пожар в парадной
Стало известно, почему зрители не увидели Мартиросяна в шоу «Маска»