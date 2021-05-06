Два человека погибли под Волгоградом при взрыве боеприпаса времен войны

Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрыв бомбы времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области, где ведутся раскопки, унес жизни двух человек.

Взрыв произошел в месте проведения поисковых работ отряда «Память» из Новосергеевского района Оренбургской области, сообщает РИА «Новости».

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. Врачи были вынуждены констатировать смерть мужчины 1961 года рождения и 15-летнего подростка.

Поисковый отряд «Память» прибыл на место раскопок 26 апреля. Всего в отряде находились 12 человек, в том числе и погибший подросток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ОМОН сначала осмотрел подозрительный предмет. Затем специалисты поняли, что это немецкий неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 150 мм времён Великой Отечественной войны в разрушенном состоянии.