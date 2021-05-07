В Петербурге на ИВЛ находятся 178 ковид-пациентов

В Петербурге доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27 %. На ИВЛ находятся 177 пациентов.

В городе стремительно снизилось число инфицированных. За неделю соответствующий показатель стал меньше на 16,88 %.

Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, коечный фонд свободен на 20 %. Для ковид-пациентов в городе развернуты 5 248 коек, 1 057 из них свободны.

Напомним, за минувшие сутки еще 715 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Болезнь унесла жизни 35 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Голикова призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима в России.