Голикова призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима в России

Масочный режим продолжает действовать как мера профилактики COVID-19 на территории 84 регионов России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова

Она напомнила, что масочный режим отменили в только в одном субъекте России — в Амурской области. При этом остальные граждане РФ зачастую пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова обратила внимание российского президента на контроль за соблюдением этого режима.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала условие отмены масочного режима.