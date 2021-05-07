Инвестиционная девелоперская компания купила склады в Шушарах

Эта сделка стала одной из самых крупных в 2021 году на рынке инвестиций в недвижимость.

Инвестиционная девелоперская компания Central Properties купила у Sirin Development склады площадью 107 тысяч квадратных метров. Они расположены недалеко от Санкт-Петербурга в поселке Шушары. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что сделка является одной из крупнейших за 2021 год на рынке инвестиций в недвижимость. Складской комплекс Nordway состоит из четыре зданий класса А.

Пока непонятно, каковы планы компании на приобретенные помещения. Обычно она занимается реализацией проектов в сфере офисной и многофункциональной недвижимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге обнаружен склад с токсичной «стеклоомывайкой».