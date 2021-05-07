Российских автомобилистов предупредили о неочевидных штрафах

ГИБДД может назначить штраф в 2500 рублей за оставленную под знаком "Парковка только для резидентов" машину. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

ГИБДД может назначить штраф в 2500 рублей за оставленную под знаком "Парковка только для резидентов" машину. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Российским автовладельцам рассказали, за какие мелкие и неочевидные нарушения сотрудники дорожной полиции могут выписать штрафы.

Отсутствие одного из зеркал заднего вида может обернуться для водителям штрафом в 500 рублей. Вместе с этим будет запрещено продолжать движение до устранения нарушения. Об этом пишет портал Autonews.

За заезд на размеченные парковочные линии автомобилистам придется заплатить штраф в 500 рублей. ГИБДД может назначить штраф в 2500 рублей за оставленную под знаком «Парковка только для резидентов» машину.

Штраф за стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории составляет 2000 рублей. В Москве и Петербурге — 3000 рублей. Автомобиль при этом могут забрать на штрафстоянку.

Остановка на «островке безопасности» обойдется водителям в 500 рублей, либо будет вынесено предупреждение. Исключение составляют только те случаи, когда остановка в другом месте представляет большую угрозу.

Инспекторы ДПС могут выписать штраф в 500 рублей за трещины размером более 10 см на лобовом стекле с водительской стороны.

Установка спойлера, фаркопа, багажника или любого другого оборудования, не предусмотренного конструкцией авто, считается нарушением. Для подобных изменений нужно получить одобрение и зарегистрировать в ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости.