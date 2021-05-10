Норвежские эксперты рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Норвежские эксперты рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&#038;J
Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Норвежские эксперты рекомендовали правительству отказаться от использования вакцин от коронавируса AstraZeneca и J&J.

Правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам отметила, что следует отдать приоритет в вакцинации молодым людям в возрасте 18-25 лет.

Как сообщила телекомпания NRK, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе.

Напомним, в комитете по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) заявляли, что из-за препарата AstraZeneca могут образовываться тромбозы, но крайне редко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии более 40 человек скончались после прививки AstraZeneca.

AstraZeneca вакцинация коронавирусная пандемия


 

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