Норвежские эксперты рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Норвежские эксперты рекомендовали правительству отказаться от использования вакцин от коронавируса AstraZeneca и J&J.

Правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам отметила, что следует отдать приоритет в вакцинации молодым людям в возрасте 18-25 лет.

Как сообщила телекомпания NRK, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе.

Напомним, в комитете по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) заявляли, что из-за препарата AstraZeneca могут образовываться тромбозы, но крайне редко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии более 40 человек скончались после прививки AstraZeneca.