В Ленобласти начался сезон миграции лосей

В Ленобласти начался сезон миграции лосей
Лоси агрессивны в период гона. Фото: pixabay

Водителям нужно быть осторожнее на дорогах, иначе животное может стать причиной ДТП.

В Ленинградской области в мае начинается сезон миграции лосей. Об этом рассказали в Центре спасения диких животных «Велес». Эксперты призывают водителей соблюдать скоростной режим, чтобы случайно не сбить лосей. Особенно осторожными нужно быть в ночное время суток, так как снижается видимость и увеличивается количество случаев наездов на животных.

Специалисты советуют при встрече на своем пути лося остановиться и пропустить его. Не следует пытаться контактировать с ним и производить громкие звуки.

Если по вине водителя пострадает лось, то придется платить штраф – 80 тысяч рублей. Также есть штрафы за смерти медведя (60 тысяч рублей), косули (40 тысяч рублей), кабана (30 тысяч рублей).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, что животные тоже умеют смеяться.

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