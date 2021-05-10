В Ленобласти начался сезон миграции лосей

Водителям нужно быть осторожнее на дорогах, иначе животное может стать причиной ДТП.

В Ленинградской области в мае начинается сезон миграции лосей. Об этом рассказали в Центре спасения диких животных «Велес». Эксперты призывают водителей соблюдать скоростной режим, чтобы случайно не сбить лосей. Особенно осторожными нужно быть в ночное время суток, так как снижается видимость и увеличивается количество случаев наездов на животных.

Специалисты советуют при встрече на своем пути лося остановиться и пропустить его. Не следует пытаться контактировать с ним и производить громкие звуки.

Если по вине водителя пострадает лось, то придется платить штраф – 80 тысяч рублей. Также есть штрафы за смерти медведя (60 тысяч рублей), косули (40 тысяч рублей), кабана (30 тысяч рублей).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, что животные тоже умеют смеяться.