Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника»

Дроздова ушла из театра спустя 32 года работы в нем. Фото: скриншот Instagram

Дроздова ушла из театра спустя 32 года работы в нем. Фото: скриншот Instagram

Артистка проработала в театре более 30 лет и непонятно, каковы причины ее решения.

Актриса Ольга Дроздова заявилась о своем уходе из театра «Современник». Эта новость огорчила поклонников ее таланта, но звезда не стремится объясниться, о чем сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что Дроздова проработала в театре 32 года и ее уход был неожиданным. Когда у нее поинтересовались, что стало причиной, она была краткой.

«Из «Соременика!»»,

— сказала актриса.

Есть мнение, что Дроздова ушла со сцены, чтобы посвятить себя воспитанию сына Елисея. Коллеги уверяют, что уходу не предшествовали скандалы или ссоры – все прошло мирно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах известного артиста.