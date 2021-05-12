Петербуржцам в среднем нужно 183 тыс. рублей ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Соответствующие данные приводит сервис SuperJob.
В целом по стране россиянам для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц. При этом желаемый доход заметно вырос с января, тогда показатель составил 166 тыс. рублей.
Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование, самые высокие денежные аппетиты оказались у жителей столицы, москвичам для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц.
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