Петербуржцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Больше всего для счастья нужно жителям Москвы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Больше всего для счастья нужно жителям Москвы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцам в среднем нужно 183 тыс. рублей ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Соответствующие данные приводит сервис SuperJob.

В целом по стране россиянам для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц. При этом желаемый доход заметно вырос с января, тогда показатель составил 166 тыс. рублей.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование, самые высокие денежные аппетиты оказались у жителей столицы, москвичам для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц.

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