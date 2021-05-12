Петербуржцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Петербуржцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья
Больше всего для счастья нужно жителям Москвы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцам в среднем нужно 183 тыс. рублей ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Соответствующие данные приводит сервис SuperJob.

В целом по стране россиянам для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц. При этом желаемый доход заметно вырос с января, тогда показатель составил 166 тыс. рублей.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование, самые высокие денежные аппетиты оказались у жителей столицы, москвичам для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала способы, на каких основаниях можно обратиться к начальству с просьбой о повышении зарплаты.

зарплата новости СПб опрос


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смерть беременной после вакцины и опасные симптомы: COVID-19 в России и мире
Петербуржцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья
Домушник оставил пенсионерку с Ленсовета без валюты и ювелирки почти на 900 ...
Праздника корюшки в Петербурге не будет из-за COVID
Режиссер Оливер Стоун заявил, что США ведут «войну» против России
Петербургская полиция 11 мая искала бомбы в 645 школах
В мире коронавирусом болеют уже более 159 млн человек
Петербуржцам запретят разбрасывать электросамокаты у метро и остановок