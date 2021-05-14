В Мексике ученые нашли новый вид динозавра

Мексиканские ученые обнаружили останки нового вида динозавтра, обитающего на планете 72-73 млн лет назад. Он относится к травоядным и имеет гребень на голове.

Об этом сообщается релизе Национального института антропологии и истории Мексики. Останки динозавра нашли на дне бывшего водоема на северо-востоке страны. Новый вид рептилий назвали Tlatolophus galorum. Его удалось распознать благодаря черепу динозавра, который сохранился на 80%.

Находку сделали еще в 2013 году. Тогда ученые нашли только хвостовую кость динозавра. Исследователи продолжили раскопки и со временем собрали черепной гребень, длина которого достигает 1,3 метра. Также в земле нашли нёбо, кости челюсти и часть, в которой располагался мозг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в океане нашли следы внеземного вещества.