Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
Пулково работает в штатном режиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 18 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, в Пулково нет ни одного отмененного рейса. Отмечается, что обходится также без задержек

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 мая в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть внутренних рейсов и один международный.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Санкт-Петербурга обнаружили змею
Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов
Водитель легковушки пострадал в ДТП с микроавтобусом на «Нарве»
В Госдуме прокомментировали решение регулятора ФРГ возобновить ...
Пушков высказался по поводу «невероятной» версии взрывов в Чехии
Врач рассказал, на какие болезни указывает звон в ушах
В результате взрыва газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
Названы районы-лидеры по темпам роста цен на жилье