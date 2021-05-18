Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно во вторник, 18 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, в Пулково нет ни одного отмененного рейса. Отмечается, что обходится также без задержек

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 мая в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть внутренних рейсов и один международный.