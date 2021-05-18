В Петербурге участились случаи наезда самокатчиков на пешеходов

В Петербурге увеличилось число наездов самокатчиков на пешеходов, таких случаев стало больше в десятки раз.

В комитете по транспорту эту динамику объясняют ростом количества самокатов — по сравнению с прошлым годом их стало больше в три раза, сообщает 78.ru. К тому же, скорость передвижения самокатчиков по пешеходным зонам выросла.

Напомним, в Центральном районе Петербурга компания молодых людей на электросамокатах сбила несколько прохожих и избила мужчину. Пострадавшим оказался писатель Валерий Айрапетян. Инцидент произошел в пятницу, 14 мая, у дома №56 на Невском проспекте. Айрапетяна госпитализировали закрытым переломом 5-6-7-8-9 ребер в удовлетворительном состоянии, он был отпущен на амбулаторное лечение. Суд отправил двух подозреваемых под арест до 15 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице задержан еще один молодой человек возможно причастный к делу об избиении петербуржца. Об этом сообщает Главное следственное управление СК.