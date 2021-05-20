Врач-инфекционист Руслан Дмитришен объяснил, что дополнительные койки разворачиваются за сутки

В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты, в связи с этим в городе пришлось развернуть дополнительные койка-место в 5-ом павильоне «Ленэкспо».

Так, главой 5-го павильона временного госпиталя в «Ленэкспо» назначили врача-инфекциониста Дмитришена Руслана Адамовичи, работавшего во время обеих волн коронавирусной пандемии начальником 7-го павильона.

На сегодняшний день 5-ый павильон располагает 97 койками, из них же семь реанимационных. среди них: 27 врачей, 36 медицинских сестёр, 15 санитаров.

Кроме того, Руслан Дмитришен объяснил, что развернуть остальные 200 коек не представляет особого труда, это возможно организовать в течение суток, и не только в 7-ом павильоне, но и во всех шести перепрофилированных местах.

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