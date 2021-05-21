На Манежной площади в Петербурге открылась выставка инновационного транспорта

В октябре для жителей Ленобласти также заработает приложение "ЛенОблТранспорт", где пассажиры смогут оплатить проезд, составить маршрут, посмотреть расписание автобусов или оставить отзыв. Фото: Baltphoto

В октябре для жителей Ленобласти также заработает приложение "ЛенОблТранспорт", где пассажиры смогут оплатить проезд, составить маршрут, посмотреть расписание автобусов или оставить отзыв. Фото: Baltphoto

Манежная площадь и Кленовая улица 21 мая стали местом проведения выставки инновационной техники. Это часть трехдневного транспортного фестиваля. На выставке представлены: различные автобусы, троллейбусы, трамваи и грузовая техника.

Представлен «алюминиевый» «Витязь-Ленинград», «Пионер» с ночной зарядкой. Выставку посетил губернатор Александр Беглов, сообщает Смольный. Он отметил, что Северная столица переходит на газомоторное топливо. Техника, представленная на выставке, весьма экологична.

Выставка — лишь часть фестиваля SPbTransportFest. Он будет с 20 по 22 мая.

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Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус.