В Петербурге в 20-й раз прошла акция «На работу на велосипеде»

В Петербурге в 20-й раз прошла акция &#171;На работу на велосипеде&#187;
Желающие пересели на велосипед, предпочтя его привычному автомобилю, метро или автобусу. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Сегодня, 21 мая, в Северной столице состоялась акция «На работу на велосипеде». В юбилейном мероприятии приняли

Акция прошла в городе уже в 20-й раз. Утром представители администрации города и Ленинградской области, генеральных консульств европейских стран и велоактивисты приняли участие в велозаезде.

Как сообщили в Администрации города, старт мероприятию дали в Ломоносовском сквере, затем велосипедисты отправились по маршруту: набережная реки Фонтанки — Пантелеймоновский мост — улица Пестеля — Преображенская площадь — улица Рылеева. Заезд завершился у «Невской ратуши».

Флешмоб проходит три раза в год: в зимний, летний и осенний периоды. Он привлекает все больше внимания петербуржцев, выбирая экологические средства передвижения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большевиков появится еще одна велодорожка.

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