Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды
В городе ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В воскресенье, 23 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Согласно прогнозу, в воскресенье в Северной столице местами пройдут сильные дожди. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Спасатели призвали горожан и гостей города быть внимательными и осторожными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.

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