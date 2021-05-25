Названо опасное средство от болезней сердца

Британский врач Крис Стил рассказал, что регулярный прием омега-3 добавок может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Натуральные кислоты омега-3 обладают полезными для поддержания хорошего здоровья свойствами: среди прочего они, наоборот, уменьшают фактор риска развития болезней сердца, пишет газета Express

Но многие люди предпочитают использовать добавки. По словам врача, это может нанести вред организму. Он посоветовал получать необходимые организму витамины и минералы из пищи, а не из искусственно созданных препаратов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.