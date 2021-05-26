Перелеты в пандемию и обязательная вакцинация: новости о COVID-19 в России и мире

В России появился первый регион с обязательной вакцинацией от коронавируса, а ученые смогли научиться выявлять осложнения у зараженных, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о пандемии в России и мире.

Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса. Власти субъекта будут наказывать компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса. Таким будет грозить штраф в 200 тысяч рублей.

Комментируя изменения, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что прививаться в Якутии просят для соблюдения техники безопасности. Он уточнил, что вакцинировать будут группу риска по производственным показателям. Он также подчеркнул, что новые меры затронут основную часть активного населения.

Между тем, в мире продолжают появляться тревожные сообщения – житель Ливана умер после прививки вакциной AstraZeneca.

Кроме того, проверяется информация о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний, рассказал ранее министр здравоохранения страны Хамед Хасан.

Специалисты отмечают, что причиной большинства летальных случаев становятся осложнения на фоне коронавируса – у человека не успевают выработаться антитела после прививки и он заболевает. Российские ученые нашли новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе.

У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно применять для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у заболевших.

Пока эпидемиологическая обстановка во всем мире остается напряженной. Несмотря на это, авиакомпания «Россия» намерена внедрить приложение для упрощения перелетов по миру в период пандемии. Для этого перевозчик присоединился к тестированию мобильного приложения IATA Travel Pass (ITP). Предполагается, что в нем можно будет найти информацию о тестировании путешественника на коронавирус, а также о вакцинации. Сами туристы будут получать через приложение данные о лабораториях, где можно будет сдать ПЦР-тест.