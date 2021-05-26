Брэд Питт добился получения совместной опеки над детьми

Брэд Питт добился получения совместной опеки над детьми
Брэд Питт. Фото: кадр из фильма "Война миров Z".

Джоли проиграла в суде, так что теперь актер сможет чаще проводить время с детьми.

Актер Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от бывшей супруга актрисы Анджелины Джоли. Об этом пишет Page Six.

Судебное разбирательство длилось почти пять лет. По какой-то причине Джоли не хотела, чтобы Питт оформил совместную опеку, но артист продолжал бороться. Были привлечены десятки свидетелей, экспертов, терапевтов и людей, которые наблюдали за происходящим и могли дать оценку событиям.

Напоминаем, что Джоли потребовала развода в 2016 года. Ей не нравилось то, как Питт воспитывает их совестных детей. Некоторые СМИ писали, что артист однажды позволил себе ударить старшего сына Мэддокса. У Питта и Джоли есть трое приемных детей и еще трое биологических.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что старший сын Джоли и Питта дал показания против отца.

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Брэд Питт добился получения совместной опеки над детьми
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