Брэд Питт добился получения совместной опеки над детьми

Джоли проиграла в суде, так что теперь актер сможет чаще проводить время с детьми.

Актер Брэд Питт смог добиться совместной опеки над детьми от бывшей супруга актрисы Анджелины Джоли. Об этом пишет Page Six.

Судебное разбирательство длилось почти пять лет. По какой-то причине Джоли не хотела, чтобы Питт оформил совместную опеку, но артист продолжал бороться. Были привлечены десятки свидетелей, экспертов, терапевтов и людей, которые наблюдали за происходящим и могли дать оценку событиям.

Напоминаем, что Джоли потребовала развода в 2016 года. Ей не нравилось то, как Питт воспитывает их совестных детей. Некоторые СМИ писали, что артист однажды позволил себе ударить старшего сына Мэддокса. У Питта и Джоли есть трое приемных детей и еще трое биологических.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что старший сын Джоли и Питта дал показания против отца.