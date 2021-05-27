Анжелина Джоли потеряла право единоличной опеки над детьми: как Малефисента пять лет бьется с Брэдом Питтом за детей в суде

Голливудские актеры Брэд Питт и Анжелина Джоли официально не женаты с апреля 2019-го года. Несмотря на это, между ним продолжаются судебные разбирательства. В залах заседаний за эти годы развернулась настоящая война. Сами бывшие супруги подробностями процесса не делятся. Впрочем, за ними пристально следит пресса и общественность. Рассказываем, почему звезды не могут прийти к согласию.

Это война

Напомним, что Брэд Питт и Анжелина Джоли поженились летом 2014-го года. Тогда же стало известно, что между супругами был заключен довольно жесткий брачный контракт. Сама Джоли увела актера от его супруги Дженнифер Энистон, так что в договоре было прописано условие: если Питта поймают на измене, он потеряет право совместной опеки над их детьми.

Документы на развод Джоли подала всего лишь через два года. С тех пор судебные разбирательства между уже бывшими супругами (суд официально развел их в 2019-м году) не угасают.

Одно из главных решений по процессу, наконец, было вынесено. Суд дал Питту право совместной опеки над детьми. На измене актера не ловили, что Джоли требовала лишить его такого права после инцидента, произошедшего на борту их частного самолета в 2016-м году. Источники со стороны Джоли утверждают, что тогда Питт якобы применил к членам семьи физическую силу и оскорбил их. Теперь он был оправдан судом.

Многодетная мать с таким решением мириться не намерена.

Отказали в справедливом суде

Анжелина Джоли настаивает на том, что ей отказали в «справедливом суде». Это следует из документов, которые оказались в распоряжении AP. Известно, что актриса подала иск во Второй окружной апелляционный суд Калифорнии, чтобы удалить судью Одеркирка, который дал добро на совместную опеку. В документах сказано, что судья «неправомерно исключил из процесса ее доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение для ее дела». По некоторым данным, речь идет о домашнем насилии.

Джоли также оказалась недовольна тем, что судья отказался выслушать мнение их детей о совместной опеке. В Калифорнии в суде дети в возрасте от 14 лет могут давать показания в ходе разбирательства по подобным делам. Это могут делать уже трое детей Джоли и Питта – Пакс, Захара и Шайло.

Мэддоксу уже 19 лет и он больше не участвует в битве родителей за опеку. Впрочем, известно, что он давал показания на процессе против Питта.

Что произошло между супругами?

Отношения между актерами длились 12 лет. Только два года из них они прожили в браке. Сейчас у них шестеро детей. Мэддоксу, самому старшему, — 19 лет, Паксу – 17, Захаре – 16, Шайло – 14 и близнецам Ноксу и Вивьен – 12.

Подавая в суд в 2016-м году, Джоли заявила о «непримиримых разногласиях». В окружении актрисы при этом твердили, что она устала от поведения Питта, который употребляет алкоголь и наркотики.

Джоли также указывала на то, что у Питта есть проблемы с управлением гневом, что становится «опасным» для детей.

Сторонники Питта эти обвинения опровергают, называя его любящим и преданным отцом.

Сам актер лично заявлял, что опечален сложившейся ситуацией и отмечал, что для него главное – благополучие детей.

При этом все эти годы в прессе появлялись расследования о жестоком обращении с детьми. В дело вмешалось даже ФБР, а Питт прошел реабилитацию, чтобы доказать свою невиновность и был оправдан.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся ради благотворительности