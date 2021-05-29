Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%

В Северной столице за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилось на 14%. COVID-19 за сутки выявили у 1 697 человек. Об этом сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного.

По сравнению с прошлой субботой сегодня на 14,28 % выросло число зарегистрированных случаев коронавируса. На 6,05 % выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 846 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 29 мая.

В России за сутки зафиксировано 9 289 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 401 летальный исход. При этом 9 250 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество зарегистрированных случаев заражения инфекцией за неделю увеличилось на 41%. Эксперты добавляют, что увеличилось число госпитализированных, но при этом снизилось общее количество активно больных коронавирусом.