Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилось на 14%. COVID-19 за сутки выявили у 1 697 человек. Об этом сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте Смольного.

По сравнению с прошлой субботой сегодня на 14,28 % выросло число зарегистрированных случаев коронавируса. На 6,05 % выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 846 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 29 мая.

В России за сутки зафиксировано 9 289 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 401 летальный исход. При этом 9 250 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество зарегистрированных случаев заражения инфекцией за неделю увеличилось на 41%. Эксперты добавляют, что увеличилось число госпитализированных, но при этом снизилось общее количество активно больных коронавирусом.

COVID-19 заболеваемость коронавирус


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%
В Петербурге завершился первый день фестиваля Epic Con: фоторепортаж Gazeta.SPb
Мужчина потерял сознание после драки на Думской
В Ленобласти началась доследственная проверка после травмирования девочки ...
Мужчину и женщину, рухнувших с балкона в центре Петербурга, находятся в ...
Совладельца «Адаманта» обвинили в разрушении здания-памятника в Петербурге
Дзюба рассказал, кто выиграет Лигу Чемпионов
На трассе М-11 в аварии погиб водитель «Газели»