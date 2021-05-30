Для ковид-пациентов в Петербурге остается свободна 861 койка

В Петербурге для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями остаются свободны около 850 коек.

Эпидемические показатели в Северной столице демонстрируют уверенный рост. Всего в городе для пациентов с соответствующим диагнозом развернуты 5 992 койки.

Как сообщили городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19, по данным на субботу, 29 мая, в городе для лечения ковид-пациентов и внебольничными пневмониями остается свободна 861 койка. Это 14,4% от общего коечного фонда для инфицированных горожан.

Также сообщается, что суточная госпитализация взрослых петербуржцев с коронавирусом за неделю увеличилась на 6,0%, на 14,28% увеличилось количество случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил лабораторную версию происхождения коронавируса.