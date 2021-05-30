В Петербурге задержали наркосбытчика на Porsche

В Петербурге задержан наркосбытчик на Porsche Cayenne, у которого изъято около двух килограммов марихуаны.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у д. 13 корп. 1 по пр. Луначарского по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 29-летний уроженец Брянской области.

В ходе досмотра автомобиля обнаружили марихуану более 2 кг, электронные весы, упаковочный материал и вакууматор. Возбужденно уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: за хранение значительного количества психотропных веществ и дачу взятки сотруднику полиции. По информации следствия, обвиняемый, после того, как у него изъяли при досмотре изрядное количество амфетамина.