Коронавирус унес жизни еще 40 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 40 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 14 тысяч.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 813 пациентам.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для ковид-пациентов в Петербурге остается свободна 861 койка.