Коронавирус унес жизни еще 40 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 40 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 40 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 14 тысяч.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 813 пациентам.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для ковид-пациентов в Петербурге остается свободна 861 койка.

новости СПб пандеия умершие от коронавируса


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян
В Ленобласти неравнодушный мужчина спас нерпенка без глаза
Почти 50 тысяч семей в Петербурге живут за чертой бедности
Очевидцы: на КАД насмерть сбили пешехода
Макаров и Боярский выбились в лидеры праймериз в Госдуму от Петербурга
Солистка Little Big призналась в романе Ильей Прусикиным
Автомобили вылетели на тротуар после ДТП на перекрестке Гастелло и Ленсовета
На железнодорожной станции Девяткино приезжий наторговал ...