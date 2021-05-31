Массовая драка, сбитая автобусом женщина, обнаженная прогулка и незнакомка, бросающаяся под машины: обычная жизнь Невского проспекта

Невский проспект — сердце Петербурга, вобравшее в себя не только положительные черты города-мегаполиса, такие как красивые фасады, чистые тротуары и множество заведений и магазинов, но и странности, присущие Северной столице. На Невском регулярно что-то случается: аварии, драки, а порой происходят и вовсе необъяснимые, абсурдные вещи.

Так, ранним утром воскресенья 30 мая на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта у подземного перехода возле дома №37 компания молодых людей затеяла ссору. В результате между мужчинами разгорелся серьезный конфликт, перешедший в драку. Разнимать дебоширов пришлось сотрудникам полиции.

Немногим ранее, вечером 29 мая возле дома №124 на Невском проспекте под колеса автобуса попала женщина-пешеход. Очевидцы отмечают, что пострадавшая нарушала правила дорожного движения, перебегая проезжую часть на «красный» и в неположенном месте. Кто прав, а кто виноват еще предстоит выяснить сотрудникам полиции, но также известно, что травмы получила и пассажирка в салоне, упавшая от резкого торможения. Всего в автобусе в момент ДТП находилось около 30 человек.

Главная улица города на Неве становится и местом весьма загадочных происшествий. Так, 30 мая петербуржцы и туристы могли наблюдать странное зрелище на переходном переходе возле площади Восстания: юная девушка несколько раз выбегала на проезжую часть, бросаясь под несущиеся на полной скорости автомобили. Она как минимум трижды испытала удачу, но, к счастью, осталась жива.

Какие цели преследовала петербурженка, неизвестно: интернет-пользователи предполагают, что девушка могла пойти на такой риск ради ролика в социальной сети — TikTok или YouTube.

Напомним, что в том же районе две недели назад, 19 мая, горожане могли заметить рыжеволосую незнакомку, которая прогуливалась по улицам полностью обнаженной. Её вскоре задержали правоохранители и позже выяснилось, что девушка — несовершеннолетняя, а прогулку совершала под воздействием запрещенных веществ.

Странности происходят и по соседству с Невским проспектом. Ранним утром 30 мая на улице Рубинштейна две девушки приставали к прохожим-мужчинам, чтобы затем внезапно раздеться или даже устроить стриптиз. Действия петербурженок, как и реакцию ошеломленных жертв снимали на камеру двое молодых людей.

С какой целью девушки эпатировали публику, и призовут ли нарушительниц порядка к ответственности, неизвестно.