Разметка при повороте с Римского-Корсакова на Английский проспект ведет на встречную полосу

Разметка при повороте с Римского-Корсакова на Английский проспект ведет на встречную полосу
Разметка при повороте с Римского-Корсакова на Английский проспект ведет на встречную полосу. Фото: Pixabay
Разметка при повороте с Римского-Корсакова на Английский проспект ведет на встречную полосу.
Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пост в соцсети посмотрели более 57 тысяч человек. Запись лайкнули 106 раз и оставили 64 комментария. 100 человек сделали репост.
«Кто-то явно пошутил, обновляя разметку, потому что когда-то все было нормально», — пишут в комментариях. «Не ну если отключать мозг и следовать исключительно разметке, то так и будет выходить…..но голова ведь не только чтобы в нее кушать» — пишет другой пользователь.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заключен контракт на проектирование расширения зоны платной парковки. Подведены итоги конкурса на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы.
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