В выходные в Петербурге потеплеет до +29 градусов

В выходные дни, 5 и 6 июня, жителей Северной столицы ждет настоящее лето. В городе потеплеет до +29 градусов.

В субботу, 4 июня, в городе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер подует восточный, умеренный. Температура воздуха составит до 28 градусов тепла.

Как сообщили в пресс-службе городского гидрометцентра, 5 июня столбики термометров в Петербурге поднимутся до +29 градусов.

Напомним, с наступлением тепла спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать все необходимые правила безопасности на берегах водоемов. Горожан просят купаться только в специально отведенных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается 30-градусная жара на выходных. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, будет малооблачная погода.