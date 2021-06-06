Эксперт рассказал, как вычислить недобросовестного врача

Оказывается, о специалисте многое может сказать его внешний вид.

Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала, на что обратить внимание при обращении к врачу, работающему в частной клинике. Об этом пишет «Прайм».

Она отметила, что нужно обратить внимание на то, есть ли у медицинского учреждения лицензия. Пациент в праве требовать такие документы, а также убедиться, что у врача есть диплом и соответствующая квалификация.

Также о многом говорит внешний вид врача. Если на нем грязный халат, а ногти неподстриженные, это значит, что к такому специалисту лучше не обращаться. Насторожить должно и постоянное перебивание пациента – это говорит о том, что врач не хочет слушать и считает, будто знает все ответы наперед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал смертельную опасность головной боли.